Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам

Москва, 22 мая. Тренер по фигурному катанию, который выстрелил в голову москвичке из пистолета с сигнальными патронами, воспитывает малолетнюю дочь.

Мужчина часто занимался фигурным катанием с ребенком. Стрелок хотел, чтобы его дочь в будущем стала тренером, сообщает источник ФАН.

Ранее стало известно, что 41-летний Денис Е. общался с двумя женщинами в подъезде по поводу проведения занятий. В какой-то момент мужчина показал клиенткам пистолет, после чего стал направлять его в сторону своих собеседниц. В результате пуля попала в лицо потерпевшей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. На место происшествия выезжали стражи порядка, сообщал ФАН.