Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми

Москва, 22 мая. Денис Егоров, задержанный за вооруженное нападение на женщину, занимался подготовкой юных фигуристов, сообщил источник ФАН.

Стали известны подробности жизни тренера, который устроил стрельбу в столице РФ и ранил женщину. Выяснилось, что Егоров является многократным призером различных турниров по фигурному катанию и обладателем степени кандидата в мастера спорта. Опираясь на свой многолетний опыт, он проводил занятия для юных фигуристов и, под данным источника ФАН, делал упор на индивидуальный подход в процессе обучения.

Ранее в Сети появилась информация о нападении Егорова на москвичку. Тренер выстрелил из пистолета в женщину, однако та осталась жива, сообщал ФАН. На данный момент в случившемся разбираются правоохранители.