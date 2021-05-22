ФАН установил личность тренера, стрелявшего в голову москвичке

Москва, 22 мая. Столичные правоохранители задержали по подозрению в вооруженном нападении на женщину Дениса Е. Сейчас он находится в отделении и дает показания, сообщил источник ФАН в органах.

Мужчина, задержанный полицейскими за стрельбу, действительно является тренером по фигурному катанию. В настоящее время с Денисом Е., 1979 года рождения, беседуют следователи. Они выясняют причины его конфликта с пострадавшей, а также детали инцидента.

Ранее в Сети появилась информация о стрельбе в одном из районов города. Как впоследствии выяснилось, тренер по фигурному катанию выстрелил из пистолета женщине в голову, сообщал ФАН. В результате нападения пострадавшая москвича осталась жива.