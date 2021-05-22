В Подмосковье водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам

Москва, 22 мая. В подмосковном Королеве водитель внедорожника открыл стрельбу по людям на пешеходном переходе.

По предварительным данным, водитель внедорожника резко затормозил перед переходом, по которому шли люди. В ответ на нежелание иномарки пропустить пешеходов один из молодых людей ударил Range Rover самокатом. Шофер вышел из машины и открыл стрельбу по людям, среди которых был ребенок, пишет РИАМО.

В результате конфликта оба пострадавших госпитализированы, а водитель внедорожника задержан полицией. Несовершеннолетний в ходе перестрелки не пострадал. Все участники инцидента установлены.

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