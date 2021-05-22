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22 мая 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Происшествия
Юлию Галямину задержали на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде
15:35
Происшествия
Выстреливший в голову москвичке тренер не привлекался к уголовной ответственности
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
Все новости

Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан

Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 22 мая. Коронавирус побороли еще 2428 жителей Москвы. Об этом стало известно от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице России.

Общее число людей, которые излечились от новой коронавирусной инфекции, достигло 1 040 760. По данным за последние сутки, в Москве установлено 2653 случая заражения COVID-19. В госпитализации нуждались 1023 пациента. Летальным исходом завершилась болезнь 60 пациентов.

Что касается ситуации в стране, то за сутки в России выявили 8709 случаев заражения, симптомов заболевания не наблюдалось у 1042 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 833 случая заражения, а в Московской области — 775.

Ранее сообщалось, что для вакцинированных россиян и тех, чей ПЦР-тест отрицательный, Греция продлила разрешение на въезд. Разрешение на въезд будет действовать для неограниченного числа туристов из России.

москва вакцинация коронавирус
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Все новости / Общество / Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
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