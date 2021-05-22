Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан

Москва, 22 мая. Коронавирус побороли еще 2428 жителей Москвы. Об этом стало известно от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице России.

Общее число людей, которые излечились от новой коронавирусной инфекции, достигло 1 040 760. По данным за последние сутки, в Москве установлено 2653 случая заражения COVID-19. В госпитализации нуждались 1023 пациента. Летальным исходом завершилась болезнь 60 пациентов.

Что касается ситуации в стране, то за сутки в России выявили 8709 случаев заражения, симптомов заболевания не наблюдалось у 1042 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 833 случая заражения, а в Московской области — 775.

Ранее сообщалось, что для вакцинированных россиян и тех, чей ПЦР-тест отрицательный, Греция продлила разрешение на въезд. Разрешение на въезд будет действовать для неограниченного числа туристов из России.