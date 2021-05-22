Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета

Москва, 22 мая. Специалисты приступили к благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Здесь установят 13 современных остановок общественного транспорта, оборудованных Wi-Fi-точками и зарядными устройствами. Также появятся девять станций велопроката и пять станций аренды самокатов. Предполагается, что основные работы завершат до конца лета.

Кроме того, в подземные коллекторы уберут почти 17 тыс. метров кабельных линий. Асфальтовое покрытие обновят. а тротуары отделят от проезжей части гранитным бордюрным камнем.

Все зеленые насаждения специалисты сохранят. Дополнительно они высадят 70 новых деревьев-крупномеров и более 1300 кустарников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл планы по благоустройству Ленинского проспекта. Так, участок от улицы Кравченко до МКАД приведут в порядок уже в 2021 году.