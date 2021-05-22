Прокурор запросил пожизненный срок лидеру пушкинской ОПГ за 13 убийств

Москва, 22 мая. Пожизненный срок запросил прокурор для лидера пушкинской ОПГ Дмитрия Леснякова по кличке Лес, которого присяжные признали виновными в 13 убийствах.

Гособвинение настаивает на максимальном наказании и для второго фигуранта дела. По мнению присяжных заседателей, он виновен в смерти 17 человек. Другим участникам организованной преступной группировки грозит от 13 до 23 лет колонии.

Следствие полагает, что в период с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов были руководителями межрегиональной преступной группы, которая совершился более 40 преступлений. В частности, в Москве, в Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае.

Суд на Кубани рассмотрит уголовное дело члена ОПГ о серийных хищениях иностранной спецтехники, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следствия, он причастен к 14 эпизодам преступления.