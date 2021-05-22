Прокурор запросил пожизненный срок лидеру пушкинской ОПГ за 13 убийств

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 14:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Общество
"Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение "ЭпиВакКороны"
14:06
Общество
Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
Все новости
22 мая 14:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Общество
"Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение "ЭпиВакКороны"
14:06
Общество
Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
Все новости

Прокурор запросил пожизненный срок лидеру пушкинской ОПГ за 13 убийств

Происшествия
Прокурор запросил пожизненный срок лидеру пушкинской ОПГ за 13 убийств
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 22 мая. Пожизненный срок запросил прокурор для лидера пушкинской ОПГ Дмитрия Леснякова по кличке Лес, которого присяжные признали виновными в 13 убийствах.

Гособвинение настаивает на максимальном наказании и для второго фигуранта дела. По мнению присяжных заседателей, он виновен в смерти 17 человек. Другим участникам организованной преступной группировки грозит от 13 до 23 лет колонии.

Следствие полагает, что в период с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов были руководителями межрегиональной преступной группы, которая совершился более 40 преступлений. В частности, в Москве, в Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае.

Суд на Кубани рассмотрит уголовное дело члена ОПГ о серийных хищениях иностранной спецтехники, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следствия, он причастен к 14 эпизодам преступления.

прокурор пушкинская опг дмитрий лесняков
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 34142 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Все новости / Происшествия / Прокурор запросил пожизненный срок лидеру пушкинской ОПГ за 13 убийств
Рейтинг@Mail.ru