В депздраве Москвы объяснили, почему горожане отказываются от вакцинации

Москва, 22 мая. Москвичи считают коронавирусную инфекцию неопасной, из-за чего часто отказываются от процедуры вакцинации. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Андрей Тяжельников назвал такую причину для отказа очень опасным заблуждением. По его словам, люди продолжают заражаться, а в красных зонах — принимать новых пациентов, передает ТАСС.

В России за прошедшие сутки выявили 8709 новых заболевших COVID-19. Случаи инфицирования зарегистрировали во всех регионах страны.