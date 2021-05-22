В Москве прошел праздник в честь Дня полярника

21 мая 2021 года в России в девятый раз был отмечен День полярника. Эта дата была установлена указом президента России в 2013 году в знак признания заслуг отечественных полярников и приурочена ко дню открытия в 1937 году первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс — 1».

Организатором мероприятий в Москве выступила Ассоциация полярников, принять участие в торжестве приехали специалисты из 20 субъектов страны. Официальную часть открыл специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент МОО «Ассоциация полярников», исследователь Артур Чилингаров.

«Много говорили о том, что Арктика нужна, о том, как ее укреплять. Я рад, что ассоциация живет, она необходима и оказывает жителям Арктики необходимую помощь. Раз необходима — значит, будем ее всячески поддерживать», — заявил Чилингаров.

В скором времени в Москве стартует новый проект — международный гуманитарно-просветительский центр «Полюса Земли». Презентация центра состоялась в рамках празднования Дня полярника. Культурные мероприятия, лекции, мастер-классы, программы профориентации для молодых специалистов, тренинги, конференции и круглые столы с привлечением российских и международных экспертов — эти и другие формы работы центра предполагают организаторы. Также будут открыты кабинет-музей Артура Чилингарова, научная станция и молодежный клуб. Ожидается, что центр поможет продвижению достижений развития Арктики и Антарктики в России и мире.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время российскую Арктику образуют территории девяти регионов, а общая площадь континентальной суши макрорегиона составляет более двух миллионов квадратных километров. Полярниками сегодня называют специалистов многих профессий: ученых, летчиков, врачей, моряков и геологов, работающих на Крайнем Севере и на научных станциях в Антарктиде. Причастны к празднику также жители и коренные народы арктических регионов. Поэтому День полярника по праву считается праздником миллионов.

«Мы общаемся, вспоминаем прошлое, как работали в авиации, — рассказал Владимир Цоун, который отработал на полярных территориях более 20 лет. — Я учил, тренировал, готовил летчиков для выполнения работы в Арктике — острова от моря Лаптевых и Чукотского моря до Берингова моря с той стороны. У меня работало до 15 бортов: находишь площадку, делаешь посадку, выскакивает наука, бурят лед, опускаем барометры — там химический состав, соленость. Шли по дрейфующему льду. Это нужно было для того, чтобы там сейчас наши подлодки ходили».

В рамках мероприятия прошло открытое заседание Совета Ассоциации, на котором обсуждалась деятельность общественной организации, направленная на популяризацию арктической повестки, а также были подведены итоги работы общественных комиссий и проектов АСПОЛ. Кроме того, в «Арбат-Холле» была утверждена концепция проведения международного форума «Арктика: настоящее и будущее» и подписаны несколько договоров. В их числе — соглашение Полярного фонда и компании «Норникель», производства которой располагаются в арктических регионах.

«Это соглашение направлено на сотрудничество в информационно-аналитической, научной и практической деятельности, касающейся глобальных проблем арктической зоны Российской Федерации, — объяснил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев. — Мы уже сотрудничаем и с Полярным фондом, и с Ассоциацией полярников, потому что у нас сейчас проходит полярная экспедиция, которая включает в себя 30 научных сотрудников, 30 ученых из десяти научно-исследовательских и научных институтов. По итогу эксперты должны будут предоставить нам объективную, оперативную информацию, касающуюся состояния экологической среды арктической зоны, в том числе — в регионе размещения наших производительных сил. В народе экспедиция получила название «Полярная экспедиция Чилингарова». И понятно, потому что Артур Николаевич для нас является не только моральным авторитетом в Российской Федерации, но и «патриархом» арктической зоны».

Накануне в Исландии прошло заседание Арктического совета — международной организации, которая занимается вопросами охраны и развития арктических зон. Россия официально приняла председательство в Совете на два года. По словам Артура Чилингарова, это очень важно — в условиях текущей международной обстановки Россия сможет отстаивать интересы своих территорий, наладить диалог в макрорегионе и усилить взаимодействие, направленное на решение социальных, экономических и экологических вопросов.