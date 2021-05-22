Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке

Москва, 22 мая. Выстрел в голову из пистолета с сигнальными патронами получила женщина, пришедшая к спортсмену договориться о занятиях фигурным катанием.

Конфликт произошел по непонятным причинам. Мужчина, являющийся тренером, встретил горожанку в подъезде. Та спросила, зачем ему оружие. Злоумышленник несколько раз выстрелил в голову жертве. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. На место происшествия выезжали стражи порядка. Полиция организовала доследственную проверку.