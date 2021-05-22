Вакцину от COVID-19 «Спутник V» испытают на онкобольных

Москва, 22 мая. Испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на больных раком проведут в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

О планах проведения соответствующих испытаний до конца текущего года сообщил разработчик отечественного препарата, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов. До конца года будет утвержден протокол проведения большей части испытаний вакцины на пациентах с раковыми заболеваниями, отметил Логунов.

Обычно клинические испытания — это довольно долгий процесс, на который уходит от одного года до двух лет. Ученые планируют в ближайшее время обратиться с протоколом в Минздрав, который определит точные сроки исследования. Скорее всего, для начала и полного завершения работы потребуется год или два, сказал Логунов.

Ранее сообщалось, что производство «Спутник V» планируется начать в Армении и Киргизии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.