На железнодорожной станции в Подмосковье загорелся ангар

Москва, 22 мая. В одном из подмосковных городов произошло возгорание ангара на железнодорожной станции.

Инцидент произошел в Подольске. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как огонь охватывает постройку и кровлю, полностью уничтожая ее. Точная информация о площади возгорания, материальном ущербе и другие подробности в настоящее время выясняются.

Пожар в кемеровском общежитии унес жизнь одного человека, сообщал ФАН. Огнеборцы обнаружили при тушении возгорания тело 62-летнего мужчины.