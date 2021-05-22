Мосгордума ограничит скорость движения электросамокатов в Москве

Москва, 22 мая. Максимальная скорость движения электросамокатов в парках и центральных районах Москвы теперь ограничена до 15 км/ч. Новые меры обсудили в Мосгордуме.

Случаи аварий с участием электросамокатов послужили поводом для принятия новых правил. В ближайшие дни они вступят в силу в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького и в центральной части Москвы — скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Данное ограничение уже ввел прокат Whoosh. Меры призваны обеспечить безопасность для пешеходов.

Пока что правило не затронет владельцев собственных электросамокатов, хотя в Госдуме уже обсуждают подобные поправки в ПДД. Такие же ограничения могут затронуть велосипедистов и тех, кто передвигается на гироскутерах.

Ранее обсуждалось, что самокаты представляют угрозу безопасности в пешеходных зонах. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» говорили о возможности введения новых правил в ПДД, а также предлагалось ограничить возраст, разрешенный для управления средствами индивидуальной мобильности.