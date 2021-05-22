Новые станции метро построят за пределами МКАД до 2024 года

Москва, 22 мая. Восемь новых станций московского метрополитена построят за пределами МКАД до 2024 года. Они появятся в ТиНАО, СВАО и ЗАО.

Сообщение поступило от заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. В настоящее время специалисты ведут строительство на территории Западного, Северо-Восточного, Новомосковского округов.

Сегодня 29 станций метро находятся с внешней стороны МКАД. Через три года их число увеличится до 37, дополнил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Также сейчас прорабатывают строительство новых линий московского метро — Бирюлевской и Рублево-Архангельской.

До этого сообщалось, что станция «Щукинская» второго центрального диаметра (МЦД-2) московского метрополитена откроется уже в июне этого года. Готовность станции составляет 90%.