Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%

Москва, 22 мая. Тоннелепроходческому щиту осталось пройти около пяти километров на Большой кольцевой линии московского метрополитена. Работы по проходке практически завершены.

Строительная готовность Большой кольцевой линии метро Москвы составляет 74%. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по строительству Андрей Бочкарев. Он также добавил, что станция метро «Давыдково» готова на 65%, а проходка на линии — на 95%.

«Десятиметровый тоннелепроходческий щит «Надежда» завершил проходку более 1360 метров двухпутного перегона между строящейся станцией «Давыдково» и переходной камерой у будущей станции «Аминьевская»», — уточнил он.

Большая кольцевая линия метро — масштабный проект, строительство которого начали в 2011 году. Протяженность линии должна составить 70 километров, на ней будут размещаться 31 станция метро.