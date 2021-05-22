Москвичей ожидает улучшение погоды в выходные

Москва, 22 мая. Суббота и большая часть воскресенья в Москве пройдет без осадков. Дожди вернуться только вечером 23 мая. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что погода в субботу и большую часть воскресенья будет вполне благоприятной и комфортной. Но насладиться ею москвичи смогут лишь до вечера воскресенья.

«Там пойдет очередной Атлантический циклон, небо вновь нахмурится, и пойдут дожди», — рассказал Тишковец.

После жаркой недели в Петербурге погода тоже довольно сильно испортилась. В ближайшее время Северную столицу накроют дожди, а температура воздуха не будет превышать 16 градусов выше нуля.