Квадроциклы помогут подмосковной полиции ловить нарушителей за МКАД

Москва, 21 мая. Квадроциклы вскоре могут появиться в распоряжении дорожных инспекторов. Новый транспорт позволит пресекать правонарушения в труднодоступных местах.

Дорожную полицию Подмосковья в скором времени могут оснастить квадроциклами, сообщил «Радио 1» заместитель начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области.

Данный вид транспорта поможет бороться с нарушителями ПДД на бездорожье. По словам правоохранителя, многие граждане начинают чувствовать безнаказанность после выезда за МКАД, в результате чего попадают в неприятные ситуации. Квадроциклы позволят инспекторам проводить необходимые профилактические мероприятия.