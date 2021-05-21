Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова

Москва, 21 мая. Подмосковная гимназия имени Евгения Примакова продолжает регистрацию в десятый класс социально-гуманитарного профиля на 2021/2022 учебный год.

В реализации проекта задействованы центр «Взлет» и Цифровая гимназия (Digital Primakov School). В конкурсном отборе могут принять участие девятиклассники с дипломами регионального или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву.

По его результатам некоторым детям представится возможность обучаться в гимназии за счет средств стипендиального фонда, пишет издание «Ветеранские вести». Программа предполагает углубленное изучение предметов социально-гуманитарного профиля. В числе преподавателей — тренеры команд Московской области по профильным предметам.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ранее прошла дискуссия на тему необходимости проведения ЕГЭ в России. Участники шоу «Слово против слова» поговорили, действительно ли актуален в современных реалиях такой формат проверки знаний выпускников школ.