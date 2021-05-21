Жители Можайска задержаны за пикник с алкоголем у Вечного огня

Москва, 21 мая. Полиция задержала двух мужчин, которые распивали спиртные напитки возле Вечного огня. Против них было возбуждено уголовное дело.

Двое мужчин распивали алкоголь, обедали и грелись возле мемориала, посвященного памяти павших в Великой Отечественной войне, сообщают «Вести Подмосковья». Поступок граждан попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему их удалось выследить и задержать.

Уголовное дело возбуждено по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства дела.