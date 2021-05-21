Мосгорсуд отклонил жалобы кипрских компаний на изъятие 32,5 млрд рублей у Абызова

Москва, 21 мая. Мосгорсуд оставил в силе решение Гагаринского суда об обращении 32,5 млрд рублей из имущества Михаила Абызова в доход государства.

Взыскание 32,5 млрд рублей с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова было признано законным на заседании Мосгорсуда. Апелляции представителей кипрских компаний отклонили.

По данным следствия, Абызов вместе с сообщниками с 2011 по 2014 год обманул акционеров нескольких энергетических компаний и вывел за рубеж 4 млрд рублей, писал ФАН.

Осенью прошлого года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 32,5 млрд рублей из имущества Абызова. Правоохранители считают, что экс-чиновник получил денежные средства незаконным путем при помощи кипрских офшорных компаний.