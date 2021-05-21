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18:21
Политика
Байден назвал американских студентов скучными из-за своей неудачной шутки
18:21
Ближний Восток
Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента
18:21
Экономика
Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
18:20
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
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Политика
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СК дал рекомендации на фоне роста числа ЧП с падением детей из окон

Происшествия
СК дал рекомендации на фоне роста числа ЧП с падением детей из окон
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 мая. Следственный комитет России просит родителей с наступлением тепла быть внимательными к детям и не открывать окна, а также устанавливать на них специальные фиксаторы.

Ведомство рассказало об инцидентах с летальным исходом. Так, 18 мая в Саратове из окна дома выпал четырехлетний мальчик. Он облокотился на москитную сетку и упал. При этом в квартире находилась мать. Врачи диагностировали у малыша рану левой теменной области и закрытый перелом левой ключицы со смещением.

В этот же день в Ульяновске при падении из окна квартиры погиб полуторагодовалый ребенок. В Новосибирске 12 мая с балкона седьмого этажа выпал восьмилетний ребенок. Он тоже был дома с матерью, которая в тот момент ушла в другую комнату.

СК отмечает, что причиной подобных трагедий часто является беспечность родителей, которые могут оставить детей без присмотра. В ведомстве напомнили, что в квартирах с маленькими детьми нужно устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть окно. Также не ставить мебель близко к окнам, чтобы ребенок не смог оказаться на подоконнике.

Семилетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажки в Волгограде. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, сообщал ФАН.

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