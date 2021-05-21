СК дал рекомендации на фоне роста числа ЧП с падением детей из окон

Москва, 21 мая. Следственный комитет России просит родителей с наступлением тепла быть внимательными к детям и не открывать окна, а также устанавливать на них специальные фиксаторы.

Ведомство рассказало об инцидентах с летальным исходом. Так, 18 мая в Саратове из окна дома выпал четырехлетний мальчик. Он облокотился на москитную сетку и упал. При этом в квартире находилась мать. Врачи диагностировали у малыша рану левой теменной области и закрытый перелом левой ключицы со смещением.

В этот же день в Ульяновске при падении из окна квартиры погиб полуторагодовалый ребенок. В Новосибирске 12 мая с балкона седьмого этажа выпал восьмилетний ребенок. Он тоже был дома с матерью, которая в тот момент ушла в другую комнату.

СК отмечает, что причиной подобных трагедий часто является беспечность родителей, которые могут оставить детей без присмотра. В ведомстве напомнили, что в квартирах с маленькими детьми нужно устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть окно. Также не ставить мебель близко к окнам, чтобы ребенок не смог оказаться на подоконнике.

Семилетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажки в Волгограде. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, сообщал ФАН.