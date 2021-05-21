Работа Центрального детского магазина на Лубянке приостановлена на неделю

Москва, 21 мая. Мещанский суд Москвы приостановил работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянской площади на семь дней, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Такое решение было принято из-за нарушений торговой площадкой норм по профилактике COVID-19, пишет РИА Новости. Их выявили специалисты городского управления Роспотребнадзора.

В известном универмаге 16 мая состоялась встреча с актерами фильма «Майор Гром», количество посетителей превысило допустимое в условиях пандемии. Люди не имели возможности соблюдать социальную дистанцию, многие были без масок.

Суд постановил, что срок приостановки работы ЦДМ исчисляется со дня составления протокола, то есть с 18 мая. Обжаловать решение представители магазина могут в Мосгорсуде.