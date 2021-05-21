Скорость электросамокатов в Москве могут ограничить

Москва, 21 мая. Правительство столицы планирует ввести ограничения на скорость передвижения электросамокатов по городским паркам, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Такой вид транспорта становится все популярнее среди горожан. Электросамокаты выполняют и развлекательную и практическую функцию, однако законодательство пока никак не отражает эту «новую реальность», отметил Шапошников.

Власти Москвы планируют ввести ограничение скорости для езды на электросамокатах, велосипедах и гироскутерах. Правительство обсудит этот вопрос с ГИБДД, уточнил он.