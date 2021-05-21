Собянин посоветовал непривитым от коронавируса москвичам задуматься о вакцинации

Москва, 21 мая. Москвичам следует активнее вакцинироваться от коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин. Это поможет скорее победить пандемию.

Сейчас процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию, меньше, чем в любом другом европейском городе. Сергей Собянин напомнил, что прививку можно сделать бесплатно. Кабинеты для вакцинации открыты не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, а также в других объектах.

Горожан в Москве прививают препаратом «Спутник V». Это первая отечественная разработка от коронавируса. Вакцину вводят в два этапа с разницей в несколько недель.