ДТП с перевернувшимся BMW без колеса на Ленинградском шоссе попало на видео

Москва, 21 мая. Два человека, которые находились в салоне иномарки в момент серьезной аварии, не получили значительных повреждений.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием BMW X5 в районе Ленинградского шоссе, сообщает источник ФАН. Момент происшествия попал на видео.

По первоначальным данным, иномарка без одного колеса на высокой скорости врезалась в мост, «растолкав» вставшие на пути машины. После этого автомобиль два раза перевернулся и прекратил движение.

В салоне находились молодой человек и девушка, которые не пострадали в результате инцидента. Причины аварии устанавливают правоохранители.

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