Роспотребнадзор опечатал два McDonald’s из-за нарушений в Москве

Москва, 21 мая. Управление Роспотребнадзора опечатало два ресторана McDonald’s в столице из-за нарушения требований по коронавирусу, сообщили на сайте ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора провели инспекцию 83 столичных McDonald’s. Специалисты выявили несоблюдение ограничений по COVID-19 в 33 из них. Материалы по двум опечатанным заведениям направили в суд.

Ведомство проводило проверку с 17 по 19 мая 2021 года. Отсутствие санитайзеров и дезинфекции поверхностей были самыми частыми нарушениями в ресторанах. Администрация также не следила за соблюдением дистанции между посетителями.