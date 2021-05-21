Велопрокат заработал в 29 городских округах Подмосковья

Москва, 21 мая. Пункты проката велосипедов теперь действуют в 29 городских округах Подмосковья. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия области.

Всего в Московской области заработали 350 пунктов велопроката. Некоторые из них предлагают специальные тарифы для льготных категорий граждан. В Одинцовском и Дмитровском городских округах, к примеру, льготники могут рассчитывать на скидку в 50%. В Лобне пенсионерам и членам многодетных семей дадут велосипед бесплатно.

Средняя стоимость аренды составляет от 150 до 250 рублей в час для взрослых. Для детей — от 150 до 200 рублей в час.

Территория катания на арендованном велосипеде, по данным портала welcome.mosreg.ru, может быть ограничена. В некоторых пунктах разрешают кататься по всему Подмосковью.

Недавно коллекционер двухколесного транспорта создал один из самых высоких велосипедов в мире. Его высота составляет шесть метров 43 сантиметра.