Интерпол по поручению Генпрокуратуры ищет Солдатову в ОАЭ

Москва, 20 мая. Генпрокуратура поручила Интерполу разыскать экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову в ОАЭ. Она по-прежнему находится в международном розыске.

Ирина Солдатова обвиняется в превышении должностных полномочий. Чиновница будет экстрадирована в Россию на основании договора о международном сотрудничестве между РФ и ОАЭ. В настоящее время Интерпол проверяет информацию о местонахождении Солдатовой.

Напомним, бывшего министра объявили в международный розыск 29 января 2021 года. Ей вменяют превышение должностных полномочий при закупках медицинского оборудования. Общий ущерб от ее действий составил почти 105 млн рублей. Бывшую чиновницу заочно арестовали. Известно, что подозреваемая может находиться в ОАЭ, потому что у нее там есть квартира.

Полиция Дубая задержала британца, которого Интерпол искал 8 лет, сообщал ФАН. Уроженец Ливерпуля находился в бегах после рейда в кафе в Роттердаме в 2013 году.