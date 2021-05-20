Жителям Подмосковья рассказали о погоде во время последних звонков

Москва, 20 мая. Прогноз погоды на период последних звонков в Московской области дал начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин.

Погода в мае оказалась разнообразной. Первая декада больше соответствовала апрелю, а вторая — июлю. Теперь столбики термометров показывают нормальные значения. Температура воздуха в Подмосковье 24–25 мая не будет превышать +24 градусов. Во время последних звонков ожидаются небольшие осадки, рассказал Варакин в эфире «Радио-1».

«В начале следующей недели будут кратковременные дожди, на юго-востоке Подмосковья могут быть локальные грозовые очаги», — сообщил эксперт.

В июне термометры покажут превышающие норму значения, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России. Главным плюсом апрельских и майских дождей является тот факт, что Московской области не грозит пожароопасность, добавил специалист.

Накануне в Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности. Также горожанам напомнили о сильном ветре. Предупреждение будет действовать до 21:00 часа 20 мая.