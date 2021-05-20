Опытный садовод назвал причину нашествия майских жуков в Подмосковье

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 20:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:30
Шоу-бизнес
Вспомнившая о трудностях мать Давы не смогла сдержать слез на шоу Галкина
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
Все новости
20 мая 20:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:30
Шоу-бизнес
Вспомнившая о трудностях мать Давы не смогла сдержать слез на шоу Галкина
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
Все новости

Опытный садовод назвал причину нашествия майских жуков в Подмосковье

Общество
Опытный садовод назвал причину нашествия майских жуков в Подмосковье
pixabay.com

Москва, 20 мая. Майские жуки заполнили сады и огороды Подмосковья. Причину этого явления назвал садовод Рустам Расулов.

Насекомые в большом количестве слетаются на распустившуюся листву, это связано с биологическими процессами. Майские жуки появляются раз в четыре-пять лет. Именно в этом году настал очередной пик их активности, заметил эксперт в интервью «Радио 1». Около десяти вечера коричневые хрущи выбираются из-под земли и питаются листвой. От их жизнедеятельности могут пострадать многие посадки, но это придется просто перетерпеть, рассказал садовод.

Больше всего майские жуки и их личинки любят обгладывать листья клубники и все садовые деревья: яблони, сливы, абрикосы. Также они питаются дубом и березой. Пренебрегают насекомые сиренью, люпинами и клевером.

Бороться с нашествием майских жуков практически невозможно. Но помимо насекомых, есть еще масса проблем, которые возникают у огородников. Простые способы решения некоторых из них раскрыл автор книг по садоводству Андрей Туманов.

подмосковье огород майский жук
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 80177 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 76454 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 54347 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 44429 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 39519 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Общество / Опытный садовод назвал причину нашествия майских жуков в Подмосковье
Рейтинг@Mail.ru