Опытный садовод назвал причину нашествия майских жуков в Подмосковье

Москва, 20 мая. Майские жуки заполнили сады и огороды Подмосковья. Причину этого явления назвал садовод Рустам Расулов.

Насекомые в большом количестве слетаются на распустившуюся листву, это связано с биологическими процессами. Майские жуки появляются раз в четыре-пять лет. Именно в этом году настал очередной пик их активности, заметил эксперт в интервью «Радио 1». Около десяти вечера коричневые хрущи выбираются из-под земли и питаются листвой. От их жизнедеятельности могут пострадать многие посадки, но это придется просто перетерпеть, рассказал садовод.

Больше всего майские жуки и их личинки любят обгладывать листья клубники и все садовые деревья: яблони, сливы, абрикосы. Также они питаются дубом и березой. Пренебрегают насекомые сиренью, люпинами и клевером.

Бороться с нашествием майских жуков практически невозможно. Но помимо насекомых, есть еще масса проблем, которые возникают у огородников. Простые способы решения некоторых из них раскрыл автор книг по садоводству Андрей Туманов.