Сотрудники МВД пресекли работу мошеннического колл-центра в Москве

Москва, 20 мая. Силовики задержали мошенников, несколько лет «разводивших» пенсионеров. Чтобы вызвать у жертв доверие, преступники представлялись сотрудниками банка или Арбитражного суда.

ГУ МВД и эксперты по кибербезопасности Group-IB выявили крупный колл-центр, который под видом финансовых учреждений предлагал пенсионерам «компенсации» за уже оплаченные препараты и услуги.

Всего злоумышленникам удавалось «заработать» от 50 тыс. до 1 млн рублей с одной жертвы. На счету преступников оказалось не менее 50 обманутых пенсионеров.

Оперативники нашли аферистов после задержания другой группировки, с которой у первой были контакты. Силовики взяли под стражу еще семь подозреваемых. Они стали фигурантами дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Компания работала под вывеской юридической фирмы.

Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры, сообщал ФАН. Основу уголовного дела составили 23 эпизода, хотя обманутых граждан было значительно больше.