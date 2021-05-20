Генпрокуратура вернула дело генералов МВД на доследование

Москва, 20 мая. Дело обвиняемых в коррупции генералов МВД вернули на доследование. Процесс над высокопоставленными офицерами должен был начаться после майских праздников.

Генпрокуратура вернула на дополнительное расследование уголовное дело генералов МВД, которых обвинили в содействии бизнесмену, пытавшемуся уйти от ответственности.

Сообщается, что прокуроры отказались утверждать обвинительное заключение и вернули дело в Следственный комитет России.

Адвокат обвиняемых поддержал такое решение, отметив необоснованность возбужденного дела. Защита выразила надежду на скорейшее освобождение обвиняемых. Срок ареста истекает 1 июня.

Тем временем, суд арестовал подозреваемого в уголовном деле о пожаре в гостинице «Вечный зов», сообщал ФАН. Он проведет под стражей до 4 июля 2021 года.