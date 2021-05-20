Аналитик центра "Движение без опасности" одобрил лимит скорости для электросамокатов

Москва, 20 мая. Минтранс Московской области и оператор сервиса аренды самокатов ограничили скорость электросамокатов в регионе, в экспертном центре "Движение без опасности" решение поддержали.

Передвигаться на электросамокате в Подмосковье теперь можно с максимальной скоростью 20 км/ч. По словам аналитика Елены Борисенко, данный лимит является достаточно «адекватным» и позволяет ездить по тротуарам.

«Нужно, конечно, понимать, что тот человек, который ведет самокат, должен следить за скоростью, контролировать ситуацию, чтобы не сбить людей. Если впереди толпа пешеходов лучше остановится и обойти, все-таки тротуар — это территория пешеходов», — отметила аналитик в эфире «Радио 1».

Она добавила, что ограничение скорости электросамоваров — это вполне разумный шаг, на который сегодня идут во всем мире. Только в России закон, регулирующий передвижение средств индивидуальной мобильности, где говорится, в частности, о снижении скорости, по-прежнему находится на рассмотрении, констатировала эксперт.

Говоря об электросамокатах, эксперты обсуждают не только их максимально допустимую скорость, но и вопрос парковки. Двухколесные средства передвижения заполоняют улицы, мешая пешеходам и автомобилистам. О проблеме и путях ее разрешения высказался руководитель велосообщества Петербурга Павел Хусу.