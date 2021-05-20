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20 мая 20:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
Общество
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Аналитик центра "Движение без опасности" одобрил лимит скорости для электросамокатов

Общество
Аналитик центра "Движение без опасности" одобрил лимит скорости для электросамокатов
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 20 мая. Минтранс Московской области и оператор сервиса аренды самокатов ограничили скорость электросамокатов в регионе, в экспертном центре "Движение без опасности" решение поддержали.

Передвигаться на электросамокате в Подмосковье теперь можно с максимальной скоростью 20 км/ч. По словам аналитика Елены Борисенко, данный лимит является достаточно «адекватным» и позволяет ездить по тротуарам.

«Нужно, конечно, понимать, что тот человек, который ведет самокат, должен следить за скоростью, контролировать ситуацию, чтобы не сбить людей. Если впереди толпа пешеходов лучше остановится и обойти, все-таки тротуар — это территория пешеходов», — отметила аналитик в эфире «Радио 1».

Она добавила, что ограничение скорости электросамоваров — это вполне разумный шаг, на который сегодня идут во всем мире. Только в России закон, регулирующий передвижение средств индивидуальной мобильности, где говорится, в частности, о снижении скорости, по-прежнему находится на рассмотрении, констатировала эксперт.

Говоря об электросамокатах, эксперты обсуждают не только их максимально допустимую скорость, но и вопрос парковки. Двухколесные средства передвижения заполоняют улицы, мешая пешеходам и автомобилистам. О проблеме и путях ее разрешения высказался руководитель велосообщества Петербурга Павел Хусу.

москва борисенко электросамокат
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Все новости / Общество / Аналитик центра "Движение без опасности" одобрил лимит скорости для электросамокатов
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