Бизнесмен отсидит четыре года за избиение полицейского на незаконном митинге в Москве

Москва, 20 мая. Тверской районный суд столицы рассмотрел уголовное дело в отношении бизнесмена из Калмыкии. Фигурант признан виновным в совершении насилия над представителем власти.

Следствие доказало, что коммерсант 23 января принимал участие в несанкционированной уличной акции на Пушкинской площади. Он нанес сотруднику полиции несколько ударов по голове. По словам родственницы осужденного, бизнесмен в тот день не участвовал в шествии. Он якобы с приятелями отмечал день рождения.

Прокуратура настаивала на пятилетнем сроке заключения. Суд приговорил коммерсанта к четырем годам колонии, сообщил источник ФАН.