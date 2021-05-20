В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района

Москва, 20 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели заместителя прокурора Гагаринской межрайонной прокуратуры столицы.
Тело мужчины обнаружили около многоэтажного жилого дома по Новочеремушкинской улице в Москве. Предварительно известно, что сотрудник ведомства выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины, сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на источник. Все обстоятельства произошедшего станут известны после проверки.
Ранее сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств гибели годовалой девочки после падения из окна в Прикамье, писал ФАН.