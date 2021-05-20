В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района

Москва, 20 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели заместителя прокурора Гагаринской межрайонной прокуратуры столицы.

Тело мужчины обнаружили около многоэтажного жилого дома по Новочеремушкинской улице в Москве. Предварительно известно, что сотрудник ведомства выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже.