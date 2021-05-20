«Соцработники» ограбили подмосковных пенсионеров на 1,5 млн рублей

Москва, 20 мая. Несколько пожилых людей стали жертвами двух аферистов. Они похищали денежные средства, представляясь социальными работниками.

Полиция задержала двух человек по подозрению в похищении у пожилых людей 1,5 млн рублей, сообщают «Вести Подмосковья». Аферисты совершали злодеяния под видом сотрудников социальной службы.

По словам одной из пострадавших, мошенница подошла к ней на улице и заявила о том, что ей якобы полагается прибавка к пенсии в размере 6 тыс. рублей. Оказавшись в квартире пенсионерки, злоумышленница попросила дать сдачу с 10 тыс. рублей. Женщина достала деньги из тайника, после чего аферистка отвлекла ее внимание и похитила оставшиеся средства.

Уголовные дела возбуждены по статьям о краже и грабеже. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.