Эксперты подтвердили наличие пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна

Москва, 20 мая. Экспертизу двух клипов исполнителя в рамках административного дела проводили сотрудники столичного исследовательского центра. Они сообщили о факте пропаганды запрещенных веществ.

Экспертиза творчества Алишера Валеева (Моргенштерна) подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотиков, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина.

Специалисты Московского исследовательского центра отметили, что артист считает своей коммуникативной целью демонстрацию такого образа жизни, главными приоритетами которого являются наркотики и богатство.

Экспертиза проходила в рамках расследования административного дела о пропаганде наркотиков, возбужденного в отношении Валеева по инициативе Лиги безопасного интернета. Под подозрение попали клипы «Розовое вино - 2» и «Family».

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