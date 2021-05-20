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20 мая 15:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:55
Экономика
Центробанк оценил уровень фальшивомонетничества в России
15:55
Происшествия
СК требует арестовать задержанных за махинации чиновниц Минпромторга
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
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Эксперты подтвердили наличие пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна

Общество
Эксперты подтвердили наличие пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 20 мая. Экспертизу двух клипов исполнителя в рамках административного дела проводили сотрудники столичного исследовательского центра. Они сообщили о факте пропаганды запрещенных веществ.

Экспертиза творчества Алишера Валеева (Моргенштерна) подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотиков, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина.

Специалисты Московского исследовательского центра отметили, что артист считает своей коммуникативной целью демонстрацию такого образа жизни, главными приоритетами которого являются наркотики и богатство.

Экспертиза проходила в рамках расследования административного дела о пропаганде наркотиков, возбужденного в отношении Валеева по инициативе Лиги безопасного интернета. Под подозрение попали клипы «Розовое вино - 2» и «Family».

Накануне скандально известный рэпер Моргенштерн представил клип с рекламой игры War Thunder, писал ФАН.

наркотики пропаганда экспертиза моргенштерн
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Все новости / Общество / Эксперты подтвердили наличие пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
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