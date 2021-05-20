Студенты дают показания полиции после шутки с нападением на школу в Москве

Москва, 20 мая. Сотрудники полиции задержали двух московских студентов. Стражи порядка заинтересовались ими после диалога молодых людей в автобусе.

По предварительной информации, молодые люди обсуждали нападение на одну из школ. В дальнейшем они утверждали, что просто «пошутили».

Юрист Тимур Маршани считает, что юношам ничего не грозит. Пока стражи порядка проводят проверку. Тем более, если даже человек говорил о планах на теракт, но от всего отказался, суда над ним не будет. В отношении студентов могут быть приняты профилактические меры, сообщал Telegram-канал Life Shot.

Московские силовики провели недавно обыск у подростка, который якобы в шутку грозил повторить бойню в казанской гимназии. У него изъяты пистолеты, сообщал ФАН.