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20 мая 12:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:54
Шоу-бизнес
Успенская пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за скандала с мужем
12:52
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
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Полиция ищет людей, обсуждавших в автобусе план нападения на одну из школ в Москве

Происшествия
Полиция ищет людей, обсуждавших в автобусе план нападения на одну из школ в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 20 мая. Сообщение в дежурную часть поступило от подростка, который случайно услышал беседу двух заговорщиков во время поездки на общественном транспорте.

Сотрудники столичной полиции разыскивают двух молодых людей, которые обсуждали планы нападения на одну из школ, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам подростка, заявившего о готовящемся преступлении, разговор произошел в автобусе в районе Очаково-Матвеевское. Бдительный мальчик заметил у одного из молодых людей кобуру от пистолета.

Выяснение всех обстоятельств дела продолжается. Ведется поиск возможных злоумышленников.

Ранее в Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу. Telegram-канал злоумышленника обнаружили сотрудники киберполиции, писал ФАН.

нападение москва розыск полиция школа
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Все новости / Происшествия / Полиция ищет людей, обсуждавших в автобусе план нападения на одну из школ в Москве
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