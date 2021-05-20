Полиция ищет людей, обсуждавших в автобусе план нападения на одну из школ в Москве

Москва, 20 мая. Сообщение в дежурную часть поступило от подростка, который случайно услышал беседу двух заговорщиков во время поездки на общественном транспорте.

Сотрудники столичной полиции разыскивают двух молодых людей, которые обсуждали планы нападения на одну из школ, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам подростка, заявившего о готовящемся преступлении, разговор произошел в автобусе в районе Очаково-Матвеевское. Бдительный мальчик заметил у одного из молодых людей кобуру от пистолета.

Выяснение всех обстоятельств дела продолжается. Ведется поиск возможных злоумышленников.

Ранее в Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу. Telegram-канал злоумышленника обнаружили сотрудники киберполиции, писал ФАН.