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09:51
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
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Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

  /   Обновлено: 20 мая 2021 09:30
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
wikipedia.org  /  Lystopad / CC5

Москва, 20 мая. Жители столицы России высказали свое мнение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Согласно проведенному опросу, за возвращение мемориала на Лубянку выступает 51% жителей Москвы. Противоположенного мнения придерживаются 26% респондентов, передает «Левада-центр»1 (НКО, внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Инициативу восстановить памятник Дзержинскому поддержал и генерал-полковник Иван Шилов. Он напомнил о профессиональных качествах государственного деятеля.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

памятник опрос дзержинский
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