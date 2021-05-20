Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Москва, 20 мая. Жители столицы России высказали свое мнение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Согласно проведенному опросу, за возвращение мемориала на Лубянку выступает 51% жителей Москвы. Противоположенного мнения придерживаются 26% респондентов, передает «Левада-центр»1 (НКО, внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Инициативу восстановить памятник Дзержинскому поддержал и генерал-полковник Иван Шилов. Он напомнил о профессиональных качествах государственного деятеля.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента