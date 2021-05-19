Убийцу стюардессы в Новой Москве приговорили к девяти годам колонии

Москва, 19 мая. Щербинский райсуд столицы приговорил 27-летнего Никиту Енина к девяти годам колонии строгого режима по делу об убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой.

Как установили следствие и суд, преступление молодой человек совершил из ревности во время конфликта. Погибшая была уличена в неверности после года отношений с осужденным. В итоге злоумышленник задушил жертву, отнес тело в ванну, включил воду, закрыв сливное отверстие, и покинул место преступления.

Приговор московского суда в законную силу пока не вступил. До этого момента мужчина будет находиться под стражей.