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19 мая 18:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:37
Шоу-бизнес
«Соперница» Анастасии Макеевой посвятила ей ироничный пост
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
Все новости

Бизнесмен может получить пять лет колонии за избиение силовика на акции в Москве

Происшествия
Бизнесмен может получить пять лет колонии за избиение силовика на акции в Москве
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Москва, 19 мая. Гособвинитель просит суд приговорить к пяти годам колонии общего режима бизнесмена из Калмыкии Евгения Есенова по делу об избиении полицейского на незаконной акции в столице.

Следствие полагает, что фигурант уголовного дела во время несанкционированного митинга на Пушкинской площади 23 января несколько раз ударил полицейского по голове. При этом родственница обвиняемого утверждает, что в этот день он не участвовал в акции, а отмечал день рождения с друзьями. Приговор вынесут в четверг, 20 мая, в Тверском суде, передает источник ФАН.

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения, избранную жителю Мурманской области, который напал на правоохранителя на незаконном митинге в Москве, сообщал ФАН. По предварительным данным, он ударил по телу и голове стража порядка.

суд бизнесмен незаконный митинг
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