Бизнесмен может получить пять лет колонии за избиение силовика на акции в Москве

Москва, 19 мая. Гособвинитель просит суд приговорить к пяти годам колонии общего режима бизнесмена из Калмыкии Евгения Есенова по делу об избиении полицейского на незаконной акции в столице.

Следствие полагает, что фигурант уголовного дела во время несанкционированного митинга на Пушкинской площади 23 января несколько раз ударил полицейского по голове. При этом родственница обвиняемого утверждает, что в этот день он не участвовал в акции, а отмечал день рождения с друзьями. Приговор вынесут в четверг, 20 мая, в Тверском суде, передает источник ФАН.

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения, избранную жителю Мурманской области, который напал на правоохранителя на незаконном митинге в Москве, сообщал ФАН. По предварительным данным, он ударил по телу и голове стража порядка.