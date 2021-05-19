Имущество осужденного политолога Платошкина будет обращено в счет уплаты штрафа

Москва, 19 мая. Все имущество осужденного за склонение к массовым беспорядкам лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина будет обращено в счет уплаты штрафа.

В рамках обысков у него изъяли два компьютера, ноутбук, видеокамеру и 200 тыс. рублей, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Политолога приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тыс. рублей.

Николая Платошкина признали виновным в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации, сообщал ФАН. Осужденный, как установили следствие и суд, публиковал ролики, в которых ставил под сомнение меры органов власти России в борьбе с COVID-19.