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19 мая 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:07
Экономика
Отток капитала из России сократился более чем на 30%
17:06
Происшествия
Опасный фейерверк: пензенец выкинул из окна горящую сумку с патронами
17:06
Политика
Пашинян заявил о неготовности Армении предоставить транспортный коридор Азербайджану
17:06
Общество
Российский боевик «Турист»: как африканцы отреагировали на премьеру картины
17:05
Происшествия
Двое подростков утонули за прошедшие сутки в водоемах Московской области
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
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Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
17:00
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16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
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Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам

  /   Обновлено: 19 мая 2021 16:24
Происшествия
Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 19 мая. Гагаринский суд столицы приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тыс. рублей лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина.

Политолога признали виновным в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Решение огласила судья Ольга Арбузова.

Сторона гособвинения просила суд приговорить Платошкина к шести годам колонии по статье о склонении к беспорядкам и штрафу в 500 тыс. рублей за фейки. Согласно приговору, вынесенному юридической инстанцией, политолог публиковал ролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении COVID-19.

суд москва николай платошкин
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Все новости / Происшествия / Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам
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