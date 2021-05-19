Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам

Москва, 19 мая. Гагаринский суд столицы приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тыс. рублей лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина.

Политолога признали виновным в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Решение огласила судья Ольга Арбузова.

Сторона гособвинения просила суд приговорить Платошкина к шести годам колонии по статье о склонении к беспорядкам и штрафу в 500 тыс. рублей за фейки. Согласно приговору, вынесенному юридической инстанцией, политолог публиковал ролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти России в распространении COVID-19.