Стало известно о задержании экс-заммэра Химок Ваулина

Москва, 19 мая. Бывший заммэра Химок Юрий Ваулин подозревается в мошенничестве, заявил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Сотрудники СК, занимающиеся делом Ваулина, в настоящее время проводят обыски у него дома. Кроме того, следственные действия проходят в организациях, с которыми он взаимодействовал.

По данным источника ФАН, против бывшего заммэра Химок возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Ущерб от действий Ваулина составил около 5 миллионов рублей. Другие подробности по делу экс-заммэра пока не раскрываются. Расследование в отношении Ваулина продолжается.