Суд продолжит рассмотрение дела в отношении блогера Mellstroy 19 мая

Москва, 19 мая. Суд в Москве продолжит рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который обвиняется в избиении девушки.

Как сообщил источник ФАН, гособвинение будет просить наказание для фигуранта на заседании суда. Юноше грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент с избиением девушки произошел в октябре 2020 года. Mellstroy во время эфира ударил девушку несколько раз головой об стол. За происходящим наблюдали около десяти гостей.

Выяснилось, что во время стрима он разбил лицо блогеру и модели Алене Ефремовой. Позднее молодой человек удалил запись эфира. Все произошло в одной из башен «Москва-Сити». Блогер остался недоволен высказыванием девушки, схватил ее и несколько раз ударил головой об стол. Против него возбудили уголовное дело.