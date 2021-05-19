ВОЗ надеется на продолжение спада заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва, 19 мая. Спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве в последнее время. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович выразила надежду, что такая тенденция сохранится.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Москве в последние четыре дня. Об этом Вуйнович рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалисты ВОЗ ранее отметили уменьшение случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Заболеваемость в сравнении с предыдущей неделей упала на 12%.