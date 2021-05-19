Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО

Москва, 19 мая. Отца директора ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юрия Жданова заключили под стражу.

Жданова арестовали за превышение полномочий, а также обвинили в особо крупном мошенничестве. Ранее Иван Жданов, заявляя о политическом характере уголовного дела в отношении его отца, умолчал о многочисленных правонарушениях родственника, которые он совершал, находясь на государственных должностях.

По словам Жданова, дело напрямую связано с его политической деятельностью, так как его отец якобы не совершал никаких противоправных действий. По словам соратника Алексея Навального, таким образом власти пытаются превратить его жизнь в ад, писал ФАН.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.