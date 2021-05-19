Росреестр зарегистрировал всплеск ипотечного кредитования в Москве

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19 мая 14:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:05
"Показали другие ориентиры": продюсер "Туриста" рассказал о работе над фильмом
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
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Росреестр зарегистрировал всплеск ипотечного кредитования в Москве

Экономика
Росреестр зарегистрировал всплеск ипотечного кредитования в Москве
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 мая. Более 13 тыс. сделок по ипотеке было оформлено в российской столице в апреле.

Рост объема столичного ипотечного кредитования в апреле составил 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Помимо этого, в Москве зафиксировано пятикратное увеличение количества сделок от уровня апреля 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации московского управления Росреестра, в апреле в городе граждане заключили 12 951 сделку, когда в марте было подписано только 11 404 договора. В апреле 2020 года в России были введены ограничения из-за карантина, и тогда уровень кредитования значительно просел. По сравнению с показателями того периода, нынешний рост составил 394%.

Всего в этом году Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировала подписание 39,5 тыс. договоров по ипотеке, что выше показателя за такой же период прошедшего года на 44%.

Эксперты отмечают, что сейчас на территории Российской Федерации фиксируется крайне высокий уровень ипотечного кредитования, который близок к показателям декабря прошлого года — исторического максимума в данной сфере.

росреестр количество ипотечных сделок рост ипотеки
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Все новости / Экономика / Росреестр зарегистрировал всплеск ипотечного кредитования в Москве
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