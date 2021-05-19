Росреестр зарегистрировал всплеск ипотечного кредитования в Москве

Москва, 19 мая. Более 13 тыс. сделок по ипотеке было оформлено в российской столице в апреле.

Рост объема столичного ипотечного кредитования в апреле составил 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Помимо этого, в Москве зафиксировано пятикратное увеличение количества сделок от уровня апреля 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации московского управления Росреестра, в апреле в городе граждане заключили 12 951 сделку, когда в марте было подписано только 11 404 договора. В апреле 2020 года в России были введены ограничения из-за карантина, и тогда уровень кредитования значительно просел. По сравнению с показателями того периода, нынешний рост составил 394%.

Всего в этом году Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировала подписание 39,5 тыс. договоров по ипотеке, что выше показателя за такой же период прошедшего года на 44%.

Эксперты отмечают, что сейчас на территории Российской Федерации фиксируется крайне высокий уровень ипотечного кредитования, который близок к показателям декабря прошлого года — исторического максимума в данной сфере.