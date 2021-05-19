Продажи квартир на вторичном рынке Москвы увеличились вдвое с начала года

Москва, 19 мая. Управление Росреестра зарегистрировало более 52 тысяч договоров купли-продажи жилья за четыре месяца 2021 года. Это на треть больше итогов за аналогичный период годом ранее.

При этом с января число переходов прав увеличилось в 2,3 раза, передает пресс-служба Росреестра слова главы ведомства Игоря Майданова.

По его словам, показатель оказался рекордным с 2014 года. Тогда за этот же период было оформлено свыше 58 тысяч сделок.

В апреле в Москве было оформлено 17,3 тысячи сделок со «вторичкой», что в 1,1 раза (+13%) больше предыдущего месяца, отмечается в пресс-релизе. Относительно апреля 2020 года показатель возрос почти в 3,3 раза (+234%). В тот период часть сделок на вторичном рынке покупатели квартир откладывали до стабилизации ситуации и ослабления карантинных мер из-за пандемии.

Вместе с тем москвичи начали активно скупать недвижимость в Сочи, Анапе и Туапсе. Число московских запросов на покупку жилья достигает 91% от объема местного спроса.